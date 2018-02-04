В Челябинской области в результате ДТП пострадали 4 человека
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили «Первому областному каналу» в ГУ МЧС России по региону.
ДТП произошло в воскресенье, 4 февраля, на дороге по направлению из села Долгодеревенского в Аргаяш. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 4 человека.
«На 10 км автодороги Долгое — Аргаяш произошло столкновение двух легковых автомобилей», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.