Двести домов Петербурга перевели на «пониженное» отопление

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Петербургские коммунальщики приспособились к морозам: работают на предупреждение. Сегодня утром при объезде диспетчер по безопасности заметил парение у дома № 41 по проспекту Маршала Жукова. Большой аварии ждать не стали.

— Обследование показало дефект на трубопроводе диаметром 800 миллиметров, — сообщили «Комсомолке» в «Теплосети Санкт-Петербурга». — Для предотвращения более серьезного технологического нарушения в период низких температур наружного воздуха в 11 часов начали ремонтные работы.

В зону ремонта попало 197 зданий. Из них 124 — жилые, 36 — «детские», четыре — лечебные. У всех сейчас горячее водоснабжение штатное, а отопление — на пониженных параметрах. Отключений ни воды, ни тепла не было.