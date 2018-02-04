Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пчела из «Бригады» назвал сериал преступлением против России
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подрядДвое американских старшеклассников решили исследовать, сколько времени без сна способен выдержать человек
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Где (кроме Газпрома) водителям платят по 100 000 рублей
VW Teramont: россияне скоро смогут его купить
Предприятие Украины скопировало созданную в РФ установку «Град»
Генсек НАТО о России: Непредсказуемая ситуация
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
12Amazon открыла футуристичный кампус за 4 млрд. долларов
20:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Двести домов Петербурга перевели на «пониженное» отопление

Причина — дефект на трубопроводе на проспекте Маршала Жукова.

Читайте также
Разбираться со сбоем в энергосистеме Петербурга будет спецкомиссия

Петербургские коммунальщики приспособились к морозам: работают на предупреждение. Сегодня утром при объезде диспетчер по безопасности заметил парение у дома № 41 по проспекту Маршала Жукова. Большой аварии ждать не стали.

— Обследование показало дефект на трубопроводе диаметром 800 миллиметров, — сообщили «Комсомолке» в «Теплосети Санкт-Петербурга». — Для предотвращения более серьезного технологического нарушения в период низких температур наружного воздуха в 11 часов начали ремонтные работы.

В зону ремонта попало 197 зданий. Из них 124 — жилые, 36 — «детские», четыре — лечебные. У всех сейчас горячее водоснабжение штатное, а отопление — на пониженных параметрах. Отключений ни воды, ни тепла не было.

Завершить работы на ненадежном участке трубопровода планируют завтра к 11 часам утра. Возможно, ремонт закончат раньше. А пока в квартирах 124 многоэтажек будет прохладнее, чем обычно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рамзан Кадыров первым в России внедрит систему блокчейна в Чечне
В Омске обрушился жилой дом: погибли двое
Коалиция не снабжала союзников в Сирии зенитными комплексами
Флаг россиян на открытии ОИ-2018 в Пхенчхане понесет волонтер
РФ уступила Белоруссии и Украине в рейтинге верховенства права
Снежный апокалипсис в Москве: фото пользователей соцсетей
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем
Летевший из России в Таиланд самолет вынужденно сел в Дели
Лидер КНДР покатался с женой на новом троллейбусе
Спорт
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь