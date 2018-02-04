МВД Грузии подготовило проект об ужесточении наказания для «воров в законе»

Источник: РИА Новости

На данный момент в Грузии членство «в воровском сообществе» карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет, а «ворам в законе» грозит тюрьма сроком от семи до десяти лет.

«Как только данные лица пересекут границу Грузии, произойдет их задержание со стороны правоохранителей. Данный законопроект подразумевает ужесточение всех мер, в отношении “воров в законе” и лиц, связанных с ними. В частности, “воры в законе” и члены “воровского сообщества” будут наказываться тюремным сроком на 15 лет», — заявила Мезвришвили.

Пакет законодательных поправок в ближайшие дни направят на рассмотрение в парламент страны.