Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на дороге Петербург-Псков
Трагедия случилась в Гатчинском районе Ленобласти.
Трагедия случилась в Гатчинском районе Ленобласти.
Автокатастрофа с тяжелейшими последствиями произошла в 17:45 4 февраля на 70-м километре
По предварительной информации, водитель (мужчина), управляя автомобилем Ford Mondeo, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Audi.
«В результате ДТП в автомобиле “Форд Мондео” водитель и трое пассажиров — мужчина, женщина и девочка на вид 1−2 года — скончались на месте. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.
Еще один ребенок погиб вечером 4 февраля в ДТП на Приморском шоссе в Сестрорецке (входит в состав Санкт-Петербурга). Около 18:00 автомобиль Lada Largus столкнулся с автомобилем Mercedes. В «Ладе» скончалась на месте девятилетняя девочка, женщина из этой же машины получила средний вред здоровью. Идет выяснение обстоятельств трагедии.