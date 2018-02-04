Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на дороге Петербург-Псков

Автокатастрофа с тяжелейшими последствиями произошла в 17:45 4 февраля на 70-м километре Санкт-Петербург-Псков в Гатчинском районе Ленинградской области. В ДТП погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в воскресенье в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель (мужчина), управляя автомобилем Ford Mondeo, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Audi.

«В результате ДТП в автомобиле “Форд Мондео” водитель и трое пассажиров — мужчина, женщина и девочка на вид 1−2 года — скончались на месте. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции.