Сбой произошел в движении электричек на участке Горьковского направления МЖД

«Приостановлено движение на участке Реутово-Балашиха Горьковского направления. Для перемещения по данному маршруту пассажиры могут воспользоваться автобусом № 28 (Улица объединения — станция Реутово)», — говорится в сообщении.

Компания приносит свои извинения за возможные неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.

«Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) информирует, что актуальная информация об изменениях в графике движения размещается в официальных аккаунтах компании в Twitter и Telegram», — подчеркивается в сообщении.