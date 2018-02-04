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20:34 (мск), источник: РИАМО

Сбой произошел в движении электричек на участке Горьковского направления МЖД

РИАМО — 4 фев. Движение электричек приостановили на участке Реутово-Балашиха Горьковского направления Московской железной дороги, сообщается в Telegram-канале ОАО «ЦППК».

«Приостановлено движение на участке Реутово-Балашиха Горьковского направления. Для перемещения по данному маршруту пассажиры могут воспользоваться автобусом № 28 (Улица объединения — станция Реутово)», — говорится в сообщении.

Компания приносит свои извинения за возможные неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.

«Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) информирует, что актуальная информация об изменениях в графике движения размещается в официальных аккаунтах компании в Twitter и Telegram», — подчеркивается в сообщении.

В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15−20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.

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