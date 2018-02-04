Сбой произошел в движении электричек на участке Горьковского направления МЖД
РИАМО — 4 фев. Движение электричек приостановили на участке
РИАМО — 4 фев. Движение электричек приостановили на участке
«Приостановлено движение на участке
Компания приносит свои извинения за возможные неудобства и призывает пассажиров следить за изменениями в расписании при планировании поездок.
«Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) информирует, что актуальная информация об изменениях в графике движения размещается в официальных аккаунтах компании в Twitter и Telegram», — подчеркивается в сообщении.
В Московской области с 3 февраля непрерывно идет снег. В воскресенье также ожидается сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед; при снеге метель, ветер усилится до 15−20 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы, температура ожидается до минус 12 градусов.