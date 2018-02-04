«Аэрофлот» отменил более 30 рейсов из Шереметьево
Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского авиаузла
Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского авиаузла
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. «Аэрофлот» отменяет 33 рейса, прибывающих или следующих из аэропорта Шереметьево,
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 4 и 5 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского авиаузла
Снегопад, накрывший регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье снегопад продолжился. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на