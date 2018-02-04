«Аэрофлот» отменил более 30 рейсов из Шереметьево

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. «Аэрофлот» отменяет 33 рейса, прибывающих или следующих из аэропорта Шереметьево, из-за плохих погодных условий в столичном регионе. Об этом сообщается в воскресенье на сайте компании.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями Аэрофлот вносит изменения в расписание рейсов на 4 и 5 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному списку, отменены 20 рейсов на 4 февраля и 13 — на 5 февраля. Вылет еще девяти рейсов будет задержан.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Московского авиаузла из-за непогоды отменены или задержаны 147 авиарейсов.