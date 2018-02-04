В Мособласти восстанавливают нарушенное снегопадом энергоснабжение
В Московской области сокращается количество обесточенных в результате непогоды потребителей, сообщили в региональном правительстве.
В Московской области сокращается количество обесточенных в результате непогоды потребителей, сообщили в региональном правительстве.
Днем состоялось заседание областного оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий аномального снегопада на территории Подмосковья: восстановления электроснабжения, расчистки дворов и дорог, вывоза снега. Оперативные штабы сформированы во всех пострадавших муниципалитетах, в энергокомпаниях, на крупных предприятиях ЖКХ, в дорожных службах Подмосковья.
Первоочередная задача — в ближайшее время полностью восстановить подачу электричества, заявили в правительстве Московской области. Сейчас обесточены небольшие населенные пункты в сельской местности в 14 муниципальных районах.
Электроснабжение восстанавливают свыше 1300 энергетиков МОЭСК и «Мособлэнерго» в составе 263
Ольга Никитина.