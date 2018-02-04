В Мособласти восстанавливают нарушенное снегопадом энергоснабжение

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Днем состоялось заседание областного оперативного штаба под руководством заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова, на котором обсуждались меры по ликвидации последствий аномального снегопада на территории Подмосковья: восстановления электроснабжения, расчистки дворов и дорог, вывоза снега. Оперативные штабы сформированы во всех пострадавших муниципалитетах, в энергокомпаниях, на крупных предприятиях ЖКХ, в дорожных службах Подмосковья.

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Первоочередная задача — в ближайшее время полностью восстановить подачу электричества, заявили в правительстве Московской области. Сейчас обесточены небольшие населенные пункты в сельской местности в 14 муниципальных районах.

Электроснабжение восстанавливают свыше 1300 энергетиков МОЭСК и «Мособлэнерго» в составе 263 аварийно-восстановительных бригад. В зоне ответственности «Мособлэнерго» количество обесточенных объектов за минувший день сократилось втрое.

Пожарно-спасательные подразделения помогают энергетикам расчищать линии электропередачи от упавших деревьев. Специалисты не только снимают с ЛЭП уже упавшие деревья, но и расчищают просеки линий электропередачи от деревьев, которые могут под тяжестью снега упасть на провода в ближайшее время.