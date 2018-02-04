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22:48 (мск), источник: РИА Новости

В Москве на автомобили упали более 100 деревьев

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 100 деревьев упали на автомобили в воскресенье в результате снегопада и ледяного дождя в Москве, заявил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: РИА Новости
Нахождение транспорта рядом с деревьями очень опасно. Более 100 случаев за последние сутки в городе, когда деревья падали на автомобили, припаркованные рядом с деревьями.
Петр Бирюков
Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства

Заммэра обратился к москвичам с просьбой быть предельно осторожными, так как в результате обледенения возможно падение деревьев в парках и скверах.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3—4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

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