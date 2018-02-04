В Москве на автомобили упали более 100 деревьев

Нахождение транспорта рядом с деревьями очень опасно. Более 100 случаев за последние сутки в городе, когда деревья падали на автомобили, припаркованные рядом с деревьями.
Петр БирюковЗаммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Заммэра обратился к москвичам с просьбой быть предельно осторожными, так как в результате обледенения возможно падение деревьев в парках и скверах.
Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3—4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет. По информации властей, в результате разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.