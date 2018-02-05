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10:28 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Альметьевском районе погиб водитель столкнувшейся с автобусом легковушки

(Казань, 5 февраля, «Татар-информ»). В Альметьевском районе столкнулись автобус «Паз» и «Лада Ларгус», сообщили пользователи социальных сетей.

ДТП произошло между селом Кузайкино и деревней Кителга.

Очевидцы сообщают, что водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Подробности устанавливаются.

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