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10:44 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Дело о мошенничестве на 10 миллионов рублей расследуют на Кубани

Двое мужчин взяли на реализацию семена подсолнечника и кукурузы, но деньги предприятию не перечислили.

В полицию обратился директор одного из местных сельскохозяйственных предприятий, сообщивший, что он стал жертвой мошенников. Как пояснил мужчина, он заключил контракт на продажу семян подсолнечника и кукурузы с представителями торговой компании. В день отгрузки злоумышленники передали потерпевшему часть суммы по договору и вывезли товар.

В указанный срок оставшиеся денежные средства на счет предприятия не поступили, а телефоны покупателей оказались выключены. Сумма общего ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейские установили местонахождение одного из подозреваемых и задержали его по месту жительства в соседней республике. Второй подозреваемый был объявлен в федеральный розыск — через несколько месяцев его задержали на территории Калининского района.

В отделе полиции задержанные пояснили, что похищенный товар продали, а денежные средства потратили на личные нужды.

В отношении двоих жителей соседней республики 48 и 49 лет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.

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