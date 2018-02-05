Дело о мошенничестве на 10 миллионов рублей расследуют на Кубани
Двое мужчин взяли на реализацию семена подсолнечника и кукурузы, но деньги предприятию не перечислили.
Двое мужчин взяли на реализацию семена подсолнечника и кукурузы, но деньги предприятию не перечислили.
В полицию обратился директор одного из местных сельскохозяйственных предприятий, сообщивший, что он стал жертвой мошенников. Как пояснил мужчина, он заключил контракт на продажу семян подсолнечника и кукурузы с представителями торговой компании. В день отгрузки злоумышленники передали потерпевшему часть суммы по договору и вывезли товар.
В указанный срок оставшиеся денежные средства на счет предприятия не поступили, а телефоны покупателей оказались выключены. Сумма общего ущерба составила более 10 миллионов рублей.
Как сообщает
В отделе полиции задержанные пояснили, что похищенный товар продали, а денежные средства потратили на личные нужды.
В отношении двоих жителей соседней республики 48 и 49 лет возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.