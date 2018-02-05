Дело о мошенничестве на 10 миллионов рублей расследуют на Кубани

В полицию обратился директор одного из местных сельскохозяйственных предприятий, сообщивший, что он стал жертвой мошенников. Как пояснил мужчина, он заключил контракт на продажу семян подсолнечника и кукурузы с представителями торговой компании. В день отгрузки злоумышленники передали потерпевшему часть суммы по договору и вывезли товар.

В указанный срок оставшиеся денежные средства на счет предприятия не поступили, а телефоны покупателей оказались выключены. Сумма общего ущерба составила более 10 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, полицейские установили местонахождение одного из подозреваемых и задержали его по месту жительства в соседней республике. Второй подозреваемый был объявлен в федеральный розыск — через несколько месяцев его задержали на территории Калининского района.

В отделе полиции задержанные пояснили, что похищенный товар продали, а денежные средства потратили на личные нужды.