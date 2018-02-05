Женщина без вести пропала на Среднем Урале
ВЕРХОТУРЬЕ, 5 февраля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции разыскивают женщину, без вести пропавшую в Свердловской области.
ВЕРХОТУРЬЕ, 5 февраля, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники полиции разыскивают женщину, без вести пропавшую в Свердловской области.
«Отделом полиции города Верхотурье разыскивается Ишалина Ирина Александровна, 1973 года рождения. 21 сентября 2017 года женщина уехала из дома в пос. Хабарчиха Алапаевского района на болото с целью сбора ягод и до настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным», — сообщает ГУ МВД РФ по региону.
Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные ниже плеч, макушка седая, на верхней губе шрам, также есть вертикальный шрам в области живота, вставная челюсть, на среднем пальце правой руки татуировка в виде полосок.
Было одета в
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