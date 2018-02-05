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10:20 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве на Авиационной

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве 34-летнего жителя дома на улице Авиационной.

Преступление было совершено в субботу, 3 февраля, сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Подозреваемый 1990 года рождения рассказал, что он познакомился со своей жертвой в ночном заведении. Когда клуб закрылся, новый приятель предложил ему продолжить распитие спиртного в его квартире. Однако там между мужчинами произошел конфликт, в результате которого гость схватил кухонный нож и нанес смертельный удар в область шеи хозяину.

После этого преступник вышел из квартиры и сел в лифт. Женщина, ехавшая в нем, заметила, что на одежде и руках неизвестного следы крови. Выйдя из лифта, она обратилась к охране дома, и они вызвали полицейских.

Оперативники по «горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве — он находился в квартире на улице Космонавтов. Сопротивления мужчина не оказывал.

Известно, что ранее он был трижды судим по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В убийстве жителя дома на Авиационной он сознался.

В настоящее время подозреваемый помещен под стражу, с ним работают следователи.

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