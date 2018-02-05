В Прикамье вооруженная ножом рецидивистка пыталась ограбить женщину на улице

В Губахе состоялся суд над 32-летней жительницей поселка Углеуральский. Уже судимую и нигде не работающую женщину признали виновной в совершении разбойного нападения.

Как было установлено в ходе полицейского расследования, в ноябре прошлого года преступница подстерегла на улице 35-летнюю женщину, напала на нее сзади и, угрожая ножом, стала требовать деньги. Но жертва стала активно отбиваться, и незадачливая грабительница убежала. После этого женщина обратилась в полицию.

Нападавшую быстро нашли и задержали. Оказалось, что в момент нападения она была пьяна.