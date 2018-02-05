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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Прикамье вооруженная ножом рецидивистка пыталась ограбить женщину на улице

Суд отправил ее в колонии общего режима.

В Губахе состоялся суд над 32-летней жительницей поселка Углеуральский. Уже судимую и нигде не работающую женщину признали виновной в совершении разбойного нападения.

Как было установлено в ходе полицейского расследования, в ноябре прошлого года преступница подстерегла на улице 35-летнюю женщину, напала на нее сзади и, угрожая ножом, стала требовать деньги. Но жертва стала активно отбиваться, и незадачливая грабительница убежала. После этого женщина обратилась в полицию.

Нападавшую быстро нашли и задержали. Оказалось, что в момент нападения она была пьяна.

Так как рецидивистка вышла досрочно, суд прибавил новый срок наказания к неотбытой части прошлого приговора. В итоге она проведет четыре года в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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