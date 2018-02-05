Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
В Каире полиция обнаружила «фабрику донорских органов»
Младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой
Тест: угадайте город по достопримечательности
Не узнать: Виктория Лопырева перестаралась с фотошопом
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Новый танк «Прорыв» поступит на вооружение в ближайшие месяцы
Генсек НАТО о России: Непредсказуемая ситуация
Не узнать: Виктория Лопырева перестаралась с фотошопом
72-летняя Наталья Селезнева поправилась на 10 килограммов
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
10:28 (мск), источник: Sputnik.by

Тело убитого пенсионера три недели пролежало в квартире в Могилеве

На месте преступления изъято орудие убийства — табурет, по подозрению в совершении преступления задержан сын убитого.

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Могилева, который подозревается в убийстве отца, сообщили в МВД.

Читайте также
В Минске столкнулись легковушка и трамвай: один человек пострадал

Тело пенсионера со следами побоев было обнаружено в квартире 2 февраля.

«Предварительно установлено, что его ночью 11 января табуретом избил проживающий совместно сын, 1974 года рождения», — сообщили Sputnik в понедельник в министерстве иностранных дел Беларуси.

Убийство произошло во время ссоры, сын убитого находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный по подозрению в совершении преступления нигде не работает, в отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

На минувших выходных в Беларуси было совершено два убийства — в Минске в своей квартире женщина во время ночного застолья ножом убила мужа, 1972 года рождения. В Житковичах также во время пьянки в своем доме пенсионер ножом убил жителя деревни Рудня 1972 года рождения, сообщили в МВД.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Белорус с песней Земфиры прошел в украинский 'Голос'
Какой сегодня праздник: 5 февраля 2018 года
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит
СМИ: Государство может снять с себя часть расходов на медицину
Научные познания россиян оставили желать лучшего
Титов передал Путину список желающих вернуться в РФ бизнесменов
В Великобритании родился ягненок с пятью копытами
Ящик Пандоры: почему телевизор вызывает зависимость
В МИД рассказали о возможном ответе РФ на «кремлевский список»
Спорт
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой 20-летняя телезвезда извинилась перед поклонниками за то, что до последнего момента скрывала беременность.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь