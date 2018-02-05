Тело убитого пенсионера три недели пролежало в квартире в Могилеве

«Предварительно установлено, что его ночью 11 января табуретом избил проживающий совместно сын, 1974 года рождения», — сообщили Sputnik в понедельник в министерстве иностранных дел Беларуси.

Убийство произошло во время ссоры, сын убитого находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный по подозрению в совершении преступления нигде не работает, в отношении него возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

На минувших выходных в Беларуси было совершено два убийства — в Минске в своей квартире женщина во время ночного застолья ножом убила мужа, 1972 года рождения. В Житковичах также во время пьянки в своем доме пенсионер ножом убил жителя деревни Рудня 1972 года рождения, сообщили в МВД.