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10:55 (мск), источник: ТАСС

Директор предприятия ЖКХ в Новосибирской области арестован после гибели двух детей в яме

По данным следствия, двое мальчиков 2 февраля упали в яму, оставленную рабочими после устранения прорыва водопровода.

НОВОСИБИРСК, 5 февраля /ТАСС/. Суд арестовал директора муниципального унитарного предприятия (МУП) «Коммунальное хозяйство» рабочего поселка Колывань Новосибирской области, подозреваемого в нарушении правил безопасности при ремонте водопровода, повлекшем гибель двоих детей в вырытой для ремонта водопровода яме. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Днем 2 февраля в Колывани проводился ремонт водопровода, сотрудники коммунальных служб вырыли яму глубиной более 2 метров, которая впоследствии заполнилась водой. После устранения неполадок рабочие яму не засыпали, и туда упали проходившие мимо братья 6 и 11 лет, самостоятельно выбраться они не смогли и утонули.

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В связи с произошедшим были задержаны 44-летний директор «Коммунального хозяйства» и 39-летний мастер предприятия.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний директор МУП рабочего поселка Колывань “Коммунальное хозяйство”. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (“Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”). Вчера судом по ходатайству следователя директору предприятия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Жители Колывани в понедельник собрались на народный сход, в ходе которого потребовали отставки главы Колыванского района Виктора Аверина. Сам Аверин, выступив перед жителями, заявил, что идет расследование причин случившегося, и он готов будет понести наказание, если правоохранительные органы и суд установят его вину, сообщили ТАСС участники схода.

Поселок Колывань расположен в 45 км от Новосибирска, там проживают около 12,5 тыс. человек. Ранее жители поселка неоднократно жаловались на частые коммунальные аварии. В марте прошлого года из-за проблем с водопроводом, смонтированным около 50 лет назад, тысячи жителей поселка на несколько дней оказались без воды.

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