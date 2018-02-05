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10:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский водитель сбил пенсионерку и обвинил во всем свою мать

Горожанин сел за руль без прав.

Источник: Губерния онлайн

В хабаровском поселке имени Горького автолюбитель сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Вину мужчина пытался переложить на свою мать — именно ей принадлежит «Тойота Аква», которой он управлял, сообщает портал «Губерния».

Водитель, который по невнимательности отправил пожилую женщину в больницу, двигался по улице Новой. О том, что наезд на 79-летнюю хабаровчанку произошел в границах пешеходного перехода, говорили осколки стекла на проезжей части. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы и перелом голени.

Водитель «Аквы» остался объясняться с полицейскими. Своей вины в аварии 38-летний мужчина не признавал. Он уверял, что пешехода сбила хозяйка машины. Главную роль в этой истории сыграли очевидцы наезда, которые видели, кто управлял хетчбэком.

Тест на трезвость хабаровчанин прошел без компромата. Вторая проверка ожидала водителя в медучреждении — там он сдал анализ, который покажет, употреблял ли он наркотики.

Садиться за руль хабаровчанин не имел права: в 2016 году мужчину лишили водительского удостоверения, а вернуть документы должны были только этим летом. Иномарку отправили на арестплощадку.

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