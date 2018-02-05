В Усолье-Сибирском таксист украл деньги у 77-летней женщины
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Как сообщает 5 февраля 2018 года
Пенсионерка сомневалась в месте и времени исчезновения денег из кошелька. Благодаря тому, что действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде потерпевшей, полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый житель Усольского района, работающий водителем такси.
По факту кражи дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.