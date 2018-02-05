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10:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Усолье-Сибирском таксист украл деньги у 77-летней женщины

В Усолье-Сибирском 32-летнего водителя службы такси подозревают в краже 4 тыс. рублей у 77-летней местной жительницы.

Как сообщает 5 февраля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 3 февраля пенсионерка вызвала такси, чтобы вернуться домой из медучреждения, куда её ранее из-за плохого самочувствия доставила бригада скорой помощи. По приезду женщина попросила водителя такси донести её сумку на третий этаж. Мужчина незаметно вытащил из сумки кошелёк, похитил из него деньги, положил портмоне обратно и повесил сумку на ручку двери квартиры потерпевшей. Не догадываясь о краже, женщина поблагодарила таксиста за помощь, но дома обнаружила пропажу наличных и позвонила в полицию.

Пенсионерка сомневалась в месте и времени исчезновения денег из кошелька. Благодаря тому, что действия подозреваемого зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в подъезде потерпевшей, полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался неоднократно судимый житель Усольского района, работающий водителем такси.

По факту кражи дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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