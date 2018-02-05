В Усолье-Сибирском таксист украл деньги у 77-летней женщины

Как сообщает 5 февраля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 3 февраля пенсионерка вызвала такси, чтобы вернуться домой из медучреждения, куда её ранее из-за плохого самочувствия доставила бригада скорой помощи. По приезду женщина попросила водителя такси донести её сумку на третий этаж. Мужчина незаметно вытащил из сумки кошелёк, похитил из него деньги, положил портмоне обратно и повесил сумку на ручку двери квартиры потерпевшей. Не догадываясь о краже, женщина поблагодарила таксиста за помощь, но дома обнаружила пропажу наличных и позвонила в полицию.