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10:11 (мск), источник: Om1.ru

Вылезая из ванны, омич разбил себе подбородок и порезал живот

Пострадавший вызвал скорую, но от госпитализации отказался.

Вчера ночью, 4 февраля в скорую помощь позвонил 33-летний омич, проживающий в микрорайоне Загородный. Мужчина попросил врачей приехать.

Прибывшие сотрудники скорой помощи обнаружили у омича порез живота и подбородка. Мужчина пояснил, что получил травму, когда вылазил из ванны. Он поскользнулся и поранился о её острые края.

Как пояснили порталу Om1.ru, от дальнейшей госпитализации омич отказался. Однако сотрудники правоохранительных органов по факту несчастного случая проводят проверку.

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