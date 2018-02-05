Вылезая из ванны, омич разбил себе подбородок и порезал живот
Пострадавший вызвал скорую, но от госпитализации отказался.
Пострадавший вызвал скорую, но от госпитализации отказался.
Вчера ночью, 4 февраля в скорую помощь позвонил 33-летний омич, проживающий в микрорайоне Загородный. Мужчина попросил врачей приехать.
Прибывшие сотрудники скорой помощи обнаружили у омича порез живота и подбородка. Мужчина пояснил, что получил травму, когда вылазил из ванны. Он поскользнулся и поранился о её острые края.
Как пояснили порталу Om1.ru, от дальнейшей госпитализации омич отказался. Однако сотрудники правоохранительных органов по факту несчастного случая проводят проверку.