За три часа в Казани произошло 50 ДТП

Большого всплеска ДТП в Казани нет, однако водителям рекомендуют ездить на общественном транспорте. Если все же пришлось воспользоваться личным автомобилем, автоинспекторы просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными в зоне пешеходных переходов.