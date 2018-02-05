За три часа в Казани произошло 50 ДТП
50 аварий зафиксировали в столице Татарстана 5 февраля с 6.30 до 9.30, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
50 аварий зафиксировали в столице Татарстана 5 февраля с 6.30 до 9.30, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Большого всплеска ДТП в Казани нет, однако водителям рекомендуют ездить на общественном транспорте. Если все же пришлось воспользоваться личным автомобилем, автоинспекторы просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными в зоне пешеходных переходов.
С 4.30 5 февраля на дорогах Татарстана введено ограничение движения междугородных рейсовых автобусов.
Напомним, утром пробки на дорогах достигли 9 баллов.