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10:53 (мск), источник: АиФ Казань

За три часа в Казани произошло 50 ДТП

50 аварий зафиксировали в столице Татарстана 5 февраля с 6.30 до 9.30, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе ГИБДД города.

Большого всплеска ДТП в Казани нет, однако водителям рекомендуют ездить на общественном транспорте. Если все же пришлось воспользоваться личным автомобилем, автоинспекторы просят не превышать скорость, соблюдать дистанцию и быть внимательными в зоне пешеходных переходов.

С 4.30 5 февраля на дорогах Татарстана введено ограничение движения междугородных рейсовых автобусов.

Напомним, утром пробки на дорогах достигли 9 баллов.

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