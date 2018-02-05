Учеников хабаровской гимназии № 3 начали учить дистанционно
Школьники вернутся в классы, когда решится вопрос с поставщиком питания.
Школьники вернутся в классы, когда решится вопрос с поставщиком питания.
Гимназия № 3 в краевом центре сегодня возобновила учебный процесс, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Правда, занятия проходят не в гимназии. Школьники переведены на дистанционное обучение.
— Безусловно, дистанционный способ обучения — вынужденная мера, и работать в таком режиме мы будем несколько дней. Сейчас подыскивается новая компания, которая будет кормить детей, педагогов и работников гимназии. Родителям не стоит беспокоиться, что ситуация с дистанционным обучением продлится долго, — уточнила заместитель директора гимназии № 3 по учебной работе Анна Петрова. Поводом для тщательной проверки и последующих санкций в отношении сотрудников гимназического общепита стала вспышка кишечной инфекции, произошедшая 24 января.
Уточним, что дистанционная система обучения предполагает использование интерактивных технологий. Учитель общается с учениками с помощью видеоуроков, электронной переписки, видеоконференцсвязи