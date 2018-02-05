Учеников хабаровской гимназии № 3 начали учить дистанционно

На такой шаг администрация учебного заведения пошла после того, как деятельность ЗАО «Контакт» — поставщика услуг организации питания в столовой — в судебном порядке была приостановлена на 80 дней.

На такой шаг администрация учебного заведения пошла после того, как деятельность ЗАО «Контакт» — поставщика услуг организации питания в столовой — в судебном порядке была приостановлена на 80 дней.