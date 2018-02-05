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10:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В лобовом ДТП под Березовским погибли 2 человека

Еще трое пострадали.

Вечером 4 февраля на 25-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и Mitsubishi Dion.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 47-летний водитель отечественного авто. Погибли две пассажирки иномарки: 20-летняя девушка и 49-летняя женщина.

Водитель Mitsubishi госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами бедра, челюсти и голени. Виновника аварии доставили в больницу в состоянии комы (у него ушиб мозга и закрытая черепно-мозговая травма). 46-летняя пассажирка УАЗа получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы руки и ключицы.

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