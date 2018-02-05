В лобовом ДТП под Березовским погибли 2 человека

Вечером 4 февраля на 25-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск лоб в лоб столкнулись УАЗ «Патриот» и Mitsubishi Dion.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского УГИБДД, на встречную полосу выехал 47-летний водитель отечественного авто. Погибли две пассажирки иномарки: 20-летняя девушка и 49-летняя женщина.