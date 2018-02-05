В Новосибирске начался суд над террористом из ИГИЛ, который готовил взрывы по всей России

Специалисты из Дальневосточного окружного военного суда специально приехали в Новосибирск, чтобы вынести приговор гастарбайтеру — Умару Самиеву. Он обвиняется в подготовке террористического акта.

Как стало известно «КП», Самиев был задержан летом 2016 года сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Иностранец в это время испытывал самодельное взрывное устройство на берегу одного из озер.

— Он кустарно изготовил дистанционно-управляемое взрывное устройство и осуществил его тренировочный подрыв на берегу водоема, находящегося на территории города, — рассказал «Комсомольской правде» — Новосибирск" источник. — По полученной информации, в планах иностранца была подготовка и совершение диверсионно-террористического акта в виде взрывов на территории России, он причастен к деятельности запрещенной организации «Исламское государство».