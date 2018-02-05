В Новосибирске начался суд над террористом из ИГИЛ, который готовил взрывы по всей России
Умар Самиев испытывал взрывчатку на берегу одного из озер города.
Умар Самиев испытывал взрывчатку на берегу одного из озер города.
Специалисты из Дальневосточного окружного военного суда специально приехали в Новосибирск, чтобы вынести приговор гастарбайтеру — Умару Самиеву. Он обвиняется в подготовке террористического акта.
Как стало известно «КП», Самиев был задержан летом 2016 года сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Иностранец в это время испытывал самодельное взрывное устройство на берегу одного из озер.
— Он кустарно изготовил
Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел — подготовка к террористическому акту, совершенное группой лиц, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.