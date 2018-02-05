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10:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске начался суд над террористом из ИГИЛ, который готовил взрывы по всей России

Умар Самиев испытывал взрывчатку на берегу одного из озер города.

Специалисты из Дальневосточного окружного военного суда специально приехали в Новосибирск, чтобы вынести приговор гастарбайтеру — Умару Самиеву. Он обвиняется в подготовке террористического акта.

Как стало известно «КП», Самиев был задержан летом 2016 года сотрудниками УФСБ по Новосибирской области. Иностранец в это время испытывал самодельное взрывное устройство на берегу одного из озер.

— Он кустарно изготовил дистанционно-управляемое взрывное устройство и осуществил его тренировочный подрыв на берегу водоема, находящегося на территории города, — рассказал «Комсомольской правде» — Новосибирск" источник. — По полученной информации, в планах иностранца была подготовка и совершение диверсионно-террористического акта в виде взрывов на территории России, он причастен к деятельности запрещенной организации «Исламское государство».

Следователи возбудили сразу несколько уголовных дел — подготовка к террористическому акту, совершенное группой лиц, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.

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