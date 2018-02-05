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10:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

35-летний мужчина погиб в пьяной поножовщине в Искитиме

Пьяная ссора закончилась убийством, возбуждено уголовное дело, рассказали в СК.

Источник: Вести - Новосибирск

35-летний мужчина погиб в пьяной поножовщине в Искитиме, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

Ночью 2 февраля в одном из домов на улице Боровой в Искитиме трое 35-летних мужчин распивали спиртные напитки. Двое гостей поссорились, один взят нож и ударил обидчика в грудь. Пострадавший погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Подозреваемого взяли под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

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