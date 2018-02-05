35-летний мужчина погиб в пьяной поножовщине в Искитиме, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по НСО.

Ночью 2 февраля в одном из домов на улице Боровой в Искитиме трое 35-летних мужчин распивали спиртные напитки. Двое гостей поссорились, один взят нож и ударил обидчика в грудь. Пострадавший погиб на месте.