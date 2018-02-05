35-летний мужчина погиб в пьяной поножовщине в Искитиме
Пьяная ссора закончилась убийством, возбуждено уголовное дело, рассказали в СК.
Пьяная ссора закончилась убийством, возбуждено уголовное дело, рассказали в СК.
35-летний мужчина погиб в пьяной поножовщине в Искитиме, об этом сообщает
Ночью 2 февраля в одном из домов на улице Боровой в Искитиме трое 35-летних мужчин распивали спиртные напитки. Двое гостей поссорились, один взят нож и ударил обидчика в грудь. Пострадавший погиб на месте.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Подозреваемого взяли под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.