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10:29 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии пьяный сельчанин пытался угнать такси по пути в город

Полицейские задержали мужчину.

В Янаульском районе мужчина пытался угнать такси. Он решил самостоятельно добраться до Нефтекамска на чужом автомобиле, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В полицию позвонил 39-летний житель Янаула. Мужчина рассказал, что вечером на «Хендай Солярис» он приехал по вызову в село Старокудашево. Там в такси сел мужчина, который попросил отвезти его в Нефтекамск. В пути пассажир стал угрожать водителю, и заставил таксиста остановиться и выйти из машины. Однако, злоумышленник так и не смог воспользоваться автомобилем.

Оперативники задержали подозреваемого в попытке угона. Им оказался 49-летний житель села Старокудашево.

По предварительной версии, задержанный в тот день выпивал. Решив съездить по своим делам в Нефтекамск, он вызвал такси. В пути подвыпивший мужчина захотел сесть за руль и стал угрожать расправой водителю. Опасаясь угроз, таксист вышел из салона, вынув ключи из замка зажигания. Злоумышленник понял, что никуда не уедет и пошёл пешком к приятелю.

По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен владельцу.

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