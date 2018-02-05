В Сочи спасатели достали мужчину из разбитого в ДТП автомобиля

«Два автомобиля столкнулись на выезде из Барановского тоннеля № 6. Одного из водителей зажало в машине», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи гидравлического инструмента срезали одну из боковых стоек кузова автомобиля и достали пострадавшего. Им оказался 58-летний житель Сочи.