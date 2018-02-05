В Сочи спасатели достали мужчину из разбитого в ДТП автомобиля
Авария произошла 5 февраля около 8:00.
Авария произошла 5 февраля около 8:00.
«Два автомобиля столкнулись на выезде из Барановского тоннеля № 6. Одного из водителей зажало в машине», — сообщили
Спасатели при помощи гидравлического инструмента срезали одну из боковых стоек кузова автомобиля и достали пострадавшего. Им оказался 58-летний житель Сочи.
По предварительному диагнозу, мужчина получил травму бедра и ушиб грудной клетки. Его передали врачам скорой помощи.
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