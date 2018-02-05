Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Эксперты сравнили привлекательность правых и левых
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне
Тест: угадайте город по достопримечательности
Вера Брежнева отпраздновала 36-летие в Италии
Что чувствовал школьник, который не спал 11 суток подрядДвое американских старшеклассников решили исследовать, сколько времени без сна способен выдержать человек
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
СМИ: юные сестры Хадид показали обнаженную красоту для Vogue
СМИ: в Донбассе внезапно остановилась война
Не узнать: Виктория Лопырева перестаралась с фотошопом
72-летняя Наталья Селезнева поправилась на 10 килограммов
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
10:25 (мск), источник: Volga News

В Тольятти неизвестные пытались подорвать дом предпринимателя

Тольяттинская полиция разбирается в обстоятельствах ЧП, произошедшего днем 4 февраля.

По данным источника в правоохранительных органах, около 12:00 неизвестные бросили взрывное устройство во двор частного жилого дома в Центральном районе Тольятти. В результате взрыва были повреждены стекла в доме, однако никто из жильцов не пострадал.

Владелец дома — 37-летний директор фирмы, занимающейся оптовыми поставками фруктов, который, по иронии судьбы, сам имеет судимость по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

На данный момент уголовное дело еще не возбуждено, силовики выясняют подробности произошедшего.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самарцы почтили память героев Сталинграда
МОК не пустил оправданных россиян на Игры. Что это значит
СМИ: Государство может снять с себя часть расходов на медицину
Научные познания россиян оставили желать лучшего
Титов передал Путину список желающих вернуться в РФ бизнесменов
В Великобритании родился ягненок с пятью копытами
Ящик Пандоры: почему телевизор вызывает зависимость
В МИД рассказали о возможном ответе РФ на «кремлевский список»
Спорт
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» чуть не убили друг друга. Обзор матча О еще одном потрясающем по накалу и скоростям матче в чемпионате Англии
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Сара Джессика Паркер — о разводах, России и «внутренней» Кэрри Голливудская актриса рассказала о своей недавней поездке в Россию, перспективах «Секса в большом городе 3» и получении роли Кэрри Брэдшоу благодаря советскому мультфильму
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Младшая сестра Ким Кардашьян впервые стала мамой 20-летняя телезвезда извинилась перед поклонниками за то, что до последнего момента скрывала беременность.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь