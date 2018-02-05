Около 50 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за утро 5 февраля

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Согласно информации, по данным на 10:00 в областном центре зарегистрировано 49 ДТП, в том числе одна авария с пострадавшим — наезд на пешехода на ул. Фучика в Автозаводском районе. Кроме того, по словам очевидцев, на ул. Ильинской образовался затор из вставших трамваев. В дежурной части УГИБДД агентству сообщили, что заявок о ДТП в данном районе не поступало.