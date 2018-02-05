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10:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Около 50 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за утро 5 февраля

Около 50 ДТП произошло в Нижнем Новгороде за утро 5 февраля 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области. Согласно информации, по данным на 10:00 в областном центре зарегистрировано 49 ДТП, в том числе одна авария с пострадавшим — наезд на пешехода на ул. Фучика в Автозаводском районе. Кроме того, по словам очевидцев, на ул. Ильинской образовался затор из вставших трамваев. В дежурной части УГИБДД агентству сообщили, что заявок о ДТП в данном районе не поступало.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 09:30 ситуация на дорогах города оценивается в пять баллов. Основные заторы — на пр. Гагарина, на перекрёстке улиц Ванеева и Надежды Сусловой, а также на въезде в город по Казанскому шоссе.

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