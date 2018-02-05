К врио премьера Дагестана пришли с обысками
Сам Абдусамад Гамидов доставлен на допрос в отдел ФСБ.
Сам Абдусамад Гамидов доставлен на допрос в отдел ФСБ.
Идет обыск дома врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, сам он доставлен на допрос, сообщил в понедельник агентству «Интерфакс» информированный источник.
Официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.
Ранее сообщалось, что обыски идут в доме и кабинете врио
Прокурорская проверка
На прошлой неделе Генпрокуратура официально подтвердила, что в Дагестан отправлена комиссия для проверки соблюдения законов в республике.
Источники РБК сообщали, что в Махачкалу из Москвы прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры, которые собирают доказательную базу в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.
«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе», — сказал источник РБК в МВД. Эти обращения, по его словам, стали поводом для проведения доследственных проверок.