К врио премьера Дагестана пришли с обысками

Источник: РИА "Новости"

Идет обыск дома врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, сам он доставлен на допрос, сообщил в понедельник агентству «Интерфакс» информированный источник.

«По предварительным данным, Гамидов сейчас находится на допросе в отделе ФСБ. В его доме идут обыски», — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось, что обыски идут в доме и кабинете врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

Прокурорская проверка

На прошлой неделе Генпрокуратура официально подтвердила, что в Дагестан отправлена комиссия для проверки соблюдения законов в республике.

Источники РБК сообщали, что в Махачкалу из Москвы прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры, которые собирают доказательную базу в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.