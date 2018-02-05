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10:45 (мск), источник: Интерфакс

К врио премьера Дагестана пришли с обысками

Сам Абдусамад Гамидов доставлен на допрос в отдел ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Идет обыск дома врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, сам он доставлен на допрос, сообщил в понедельник агентству «Интерфакс» информированный источник.

«По предварительным данным, Гамидов сейчас находится на допросе в отделе ФСБ. В его доме идут обыски», — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации агентство пока не располагает.

Ранее сообщалось, что обыски идут в доме и кабинете врио вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева.

Прокурорская проверка

На прошлой неделе Генпрокуратура официально подтвердила, что в Дагестан отправлена комиссия для проверки соблюдения законов в республике.

Источники РБК сообщали, что в Махачкалу из Москвы прибыли следователи из центрального аппарата МВД и ФСБ, а также сотрудники Генпрокуратуры, которые собирают доказательную базу в отношении региональных чиновников, представителей МВД и прокуратуры.

«На протяжении долгого времени в правоохранительные органы поступала информация о фактах коррупции, злоупотреблениях служебными полномочиям и взяточничестве в регионе», — сказал источник РБК в МВД. Эти обращения, по его словам, стали поводом для проведения доследственных проверок.

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