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10:52 (мск), источник: Интерфакс

Новосибирец обманул банкомат при помощи флешки

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Новосибирские и томские полицейские задержали 26-летнего новосибирца, подозреваемого в крупной краже из банкомата, сообщает пресс-служба новосибирского главка МВД России.

По данным полиции, 23 января ранним утром в помещении круглосуточного доступа одного из банков в Ленинском районе Новосибирска была совершена кража. «Используя вредоносную программу, записанную на флеш-карту, злоумышленник в медицинской маске похитил из банкомата 360 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 26-летний мужчина, который после совершения преступления уехал в Томск. В результате спецоперации при содействии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Томской области подозреваемый был задержан и доставлен обратно в Новосибирск.

В ходе обыска у задержанного изъяты две флеш-карты, два сотовых телефона, клавиатура, перчатки и медицинская маска. Украденные деньги не найдены.

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