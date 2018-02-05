Новосибирец обманул банкомат при помощи флешки

По данным полиции, 23 января ранним утром в помещении круглосуточного доступа одного из банков в Ленинском районе Новосибирска была совершена кража. «Используя вредоносную программу, записанную на флеш-карту, злоумышленник в медицинской маске похитил из банкомата 360 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 26-летний мужчина, который после совершения преступления уехал в Томск. В результате спецоперации при содействии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Томской области подозреваемый был задержан и доставлен обратно в Новосибирск.