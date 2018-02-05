Новосибирец обманул банкомат при помощи флешки
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Новосибирские и томские полицейские задержали 26-летнего новосибирца, подозреваемого в крупной краже из банкомата, сообщает
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU — Новосибирские и томские полицейские задержали 26-летнего новосибирца, подозреваемого в крупной краже из банкомата, сообщает
По данным полиции, 23 января ранним утром в помещении круглосуточного доступа одного из банков в Ленинском районе Новосибирска была совершена кража. «Используя вредоносную программу, записанную на
Было установлено, что к совершению преступления причастен ранее не судимый 26-летний мужчина, который после совершения преступления уехал в Томск. В результате спецоперации при содействии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Томской области подозреваемый был задержан и доставлен обратно в Новосибирск.
В ходе обыска у задержанного изъяты две