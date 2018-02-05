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10:44 (мск), источник: VN.ru

Лошадь убило током в Новосибирской области

В Новосибирске суд поставил точку в деле о погибшей лошади орловской породы. На бедное животное рухнул тополь, который оборвал провода. Лошадь погибла от удара током. Владелец скакуна подал в суд на энергетиков и выиграл более 80 тысяч рублей.

В Новосибирске судебная коллегия по гражданским делам областного суда рассмотрела дело по жалобе АО «Региональные электрические сети». Энергетики не согласились с первоначальным решением суда Черепановского района.

В суд на АО «Региональные электрические сети» подал хозяин лошадки. В день происшествия животное было привязано к забору, а жеребенок бегал рядом. В результате порыва ветра дерево упало, оборвав электрические провода, которые, в свою очередь, задели скакуна. Взрослое животное погибло мгновенно.

Прибывшие на место представители «Региональные электрические сети» осмотрели место и составили акт. Ветеринар, выступающий свидетелем в суде, подтвердил, что лошадь погибла именно от поражения током. «Когда лошади отрезали голову, кровь пошла очень сильно. Если бы животное убило деревом, то кровь бы сходила медленно, и было бы много кровоподтеков», — сказал медик.

В итоге суд взыскал с АО «РЭС» в пользу хозяина стоимость самой лошади (80 тысяч рублей) плюс судебные издержки. Решение Черепановского районного суда оставлено без изменения, а жалоба АО «Региональные электрические сети» — без удовлетворения.

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