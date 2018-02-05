Лошадь убило током в Новосибирской области

В Новосибирске судебная коллегия по гражданским делам областного суда рассмотрела дело по жалобе АО «Региональные электрические сети». Энергетики не согласились с первоначальным решением суда Черепановского района.

В суд на АО «Региональные электрические сети» подал хозяин лошадки. В день происшествия животное было привязано к забору, а жеребенок бегал рядом. В результате порыва ветра дерево упало, оборвав электрические провода, которые, в свою очередь, задели скакуна. Взрослое животное погибло мгновенно.

Прибывшие на место представители «Региональные электрические сети» осмотрели место и составили акт. Ветеринар, выступающий свидетелем в суде, подтвердил, что лошадь погибла именно от поражения током. «Когда лошади отрезали голову, кровь пошла очень сильно. Если бы животное убило деревом, то кровь бы сходила медленно, и было бы много кровоподтеков», — сказал медик.