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17:46 (мск), источник: Prokazan.ru

Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца

В Верхнем Услоне будут судить 50-летнего депутата сельсовета за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Источник: Prokazan.ru

Установлено, что в начале декабря прошлого года обвиняемый, находясь в доме своих покойных родителей, нашел самодельный пистолет 32-го калибра, который принадлежал его отцу.

 — Мужчина хранил оружие незаконно, без соответствующего разрешения, — сообщили в ведомстве.

Свою вину подсудимый признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

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