Под Казанью будут судить депутата за самодельный пистолет, доставшийся ему от отца
В Верхнем Услоне будут судить 50-летнего депутата сельсовета за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура РТ.
В Верхнем Услоне будут судить 50-летнего депутата сельсовета за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщает прокуратура РТ.
Установлено, что в начале декабря прошлого года обвиняемый, находясь в доме своих покойных родителей, нашел самодельный пистолет 32-го калибра, который принадлежал его отцу.
— Мужчина хранил оружие незаконно, без соответствующего разрешения, — сообщили в ведомстве.
Свою вину подсудимый признал, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.
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