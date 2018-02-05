В Ростове подростка обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков
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По версии следствия молодой человек через интернет связался с одним из наркодилеров. После этого подросток стал размещать закладки в разных районах
«В ходе личного досмотра несовершеннолетнего изъято 4, 92 грамма наркотического средства
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