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17:52 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростове подростка обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков

В Ростове-на-Дону 17-летнего подростка обвиняют в покушении на сбыт крупной партии наркотиков, об этом сообщает СУ Следственного комитета РФ по Ростовской области.

По версии следствия молодой человек через интернет связался с одним из наркодилеров. После этого подросток стал размещать закладки в разных районах Ростова-на-Дону.

«В ходе личного досмотра несовершеннолетнего изъято 4, 92 грамма наркотического средства а-пирролидиновалерофенон, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон и соответствует крупному размеру данного наркотического средства», — говорится в сообщении. Молодого человека заключили под стражу.

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