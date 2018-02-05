Чиновник из Геленджика незаконно устраивал на работу мигрантов

На это из средств компании был взят миллион рублей. При этом на сегодняшний день у фирмы до сих пор есть долг на сумму свыше 60-ти миллионов.

Кроме того, в период с 2015 по 2017 директор МУПа вносил в табели учета ложные сведений об одной из сотрудниц. Она не выполняла свои должностные обязанности, хотя в документах говорится об обратном. Сумма ущерба составила свыше 500 тысяч рублей.

— Сейчас против чиновника возбудили два уголовных дела за злоупотребление и превышение должностных полномочий, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе краевой прокуратуры.