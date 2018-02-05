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17:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Вспышка бешенства: в Ростовской области дикая лиса напала на собаку

В хуторе Верхняя Кадамовка Октябрьского района зафиксирована вспышка бешенства. Первой тревогу подняла хозяйка собаки.

Источник: Комсомольская правда

Обратившись к ветеринарам, женщина рассказала, что дикая лиса контактировала с ее дворнягой, а через три недели собака начала странно себя вести.

— Псина вырвалась из вольера, стала носиться по хутору и рвать одежду на прохожих, — рассказали в областной службе по борьбе с болезнями животных.

Лабораторный анализ подтвердил наихудшие опасения. Владелице собаке и всем, кто с ним контактировал, специалисты посоветовали обратиться за помощью в медицинское учреждение, одновременно ветеринары провели массовую вакцинацию животных (привито 232 собаки и кошки).

Напомним, ранее стало известно, что после снятия запрета разрешено охотиться, перемещать, ввозить и вывозить животных на территориях Чертковского, Мартыновского, Миллеровского, Багаевского и Зимовниковского районов, где также были зафиксированы вспышки опасное заболевания.

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