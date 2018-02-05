Вспышка бешенства: в Ростовской области дикая лиса напала на собаку

Источник: Комсомольская правда

Обратившись к ветеринарам, женщина рассказала, что дикая лиса контактировала с ее дворнягой, а через три недели собака начала странно себя вести.

— Псина вырвалась из вольера, стала носиться по хутору и рвать одежду на прохожих, — рассказали в областной службе по борьбе с болезнями животных.

Лабораторный анализ подтвердил наихудшие опасения. Владелице собаке и всем, кто с ним контактировал, специалисты посоветовали обратиться за помощью в медицинское учреждение, одновременно ветеринары провели массовую вакцинацию животных (привито 232 собаки и кошки).