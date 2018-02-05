Еще один случай холеры подтвердился в Алматы

Источник: Zakon.kz

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27-летняя девушка вернулась из Индии. К врачам она не обращалась пять дней, думая, что у неё обычное расстройство желудка. Холера в городе объявилась на прошлой неделе.

В алматинской инфекционной больнице уже четверо казахстанских туристов. В пятницу стало известно, что диагноз подтвердился у троих. В тот же вечер в больницу обратилась еще одна алматинка. В Индии она была десять дней.

Девушке 27, из отпуска в Гоа она вернулась 26 января, но обратилась за помощью лишь спустя пятеро суток. По возвращении у нее началась слабость, диарея и рвота. Туристка подумала, что это обычное расстройство желудка. Специалисты говорят: в этом и заключается опасность холеры, её легко перепутать с кишечной инфекцией.

«Клинические признаки схожи с кишечной инфекцией, но холера отличается тем, особенно токсогенная, тем, что человек быстро теряет воду, поэтому наступает обезвоживание организма и этим опасна холера. После обезвоживания возможен летальный исход», — говорит руководитель отдела эпидемиологического надзора за карантинными и особо опасными инфекциями Саят Каумбетаев.

После безуспешного лечения на дому сейчас туристка сдает все необходимые анализы. Также ей вливают солевые растворы внутривенно. Проверили близких родственников, к счастью, у них диагноз не подтвердился.

Вот что говорят врачи по поводу путей распространения инфекции.

Это как кишечная инфекция, я в тот раз говорил, что это болезнь грязных рук, это несоблюдение личной гигиены и употребление сырых продуктов, в данном случае морепродуктов. Индия сама неблагополучна по холере, поэтому можно эту инфекцию подцепить где угодно. Саят Каумбетаев

Состояние остальных пациентов удовлетворительное. Уже в ближайшее время они повторно начнут сдавать анализы. По их результатам и будет понятно, идет ли на пользу лечение.