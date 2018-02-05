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17:29 (мск), источник: Sputnik.by

Бойцы «Алмаза» задержали в ресторане в Минске опытного домушника

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Минске мужчину, который подозревается в совершении в столице серии квартирных краж, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

По информации правоохранителей, 39-летний домушник проникал в чужие квартиры, пользуясь беспечностью их хозяев — через незапертые двери.

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«Мужчина был задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения “Алмаз”, когда праздновал в ресторане день рождения своего приятеля», — сказали в ГУВД.

Там также уточнили, что накануне домушник совершил кражу из квартиры в доме, расположенном в Московском районе Минска.

По данным минской милиции, мужчина проникал в подъезд, а затем ходил по этажам и искал незапертые квартиры. Если находил открытые двери, из сумок в прихожих забирал деньги из кошельков или верхней одежды. Из одной квартиры он украл ноутбук, а в другой смог разжиться крупной суммой — 20 тысячами российских рублей и более 500 долларов США. При этом зачастую минчане не знали, что стали жертвой действий домушника.

В настоящее время уже установлена причастность мужчины к пяти кражам, его также подозревают в совершении еще десяти аналогичных преступлений в Минской области и России.

В отношении домушника, который ранее был судим за имущественные преступления, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража).

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