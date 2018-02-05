Серьезное ДТП близ Страшен: полиция опубликовала жуткие фото
КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Страшное ДТП произошло в понедельник в селе Реча близ города Страшены. Как сообщили в
КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Страшное ДТП произошло в понедельник в селе Реча близ города Страшены. Как сообщили в
По данным правоохранительных органов, столкновение произошло лоб в лоб. В результате ДТП 31-летний водитель легковой машины — житель села Реча — погиб на месте, а его пассажир получил ранение в область шеи. В полиции сообщили, что ни погибший мужчина, ни пассажир Volkswagen Polo не были пристегнуты ремнями безопасности.
«С сожалением констатируем, что некоторые водители продолжают игнорировать и не соблюдать правила дорожного движения. Некоторые продолжают не пристегивать ремень безопасности, когда садятся за руль», — отмечено в сообщении полиции.
Полиция сопроводила эту информацию фотографиями, на которых запечатлены ужасные последствия этого ДТП.
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