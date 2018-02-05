Серьезное ДТП близ Страшен: полиция опубликовала жуткие фото

По данным правоохранительных органов, столкновение произошло лоб в лоб. В результате ДТП 31-летний водитель легковой машины — житель села Реча — погиб на месте, а его пассажир получил ранение в область шеи. В полиции сообщили, что ни погибший мужчина, ни пассажир Volkswagen Polo не были пристегнуты ремнями безопасности.