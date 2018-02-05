Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Психологи посоветовали «мантру» для похудения
Суд отказался вернуть приемных детей россиянке, удалившей грудь
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
«Матерь всех «пузырей»Криптовалюта продолжает дешеветь. Биткоин пал?
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
На Украине погиб волонтер, поглумившийся над гибелью пилота РФ
СМИ о работе спецназа в районе, где сбили Су-25 РФ
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
Дженнифер Лопез выступила на Супербоуле в «хищном» наряде
54-летняя жена Маликова комментирует критику в Сети - СМИ
СМИ: 41-летняя Маликова выглядит ровесницей сына
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
10Пре-карнавал в Рио
18:11 (мск), источник: Sputnik.md

Серьезное ДТП близ Страшен: полиция опубликовала жуткие фото

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Страшное ДТП произошло в понедельник в селе Реча близ города Страшены. Как сообщили в пресс-службе полиции, в автомобиль модели Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 54-летний житель села Зубрешты, въехала легковушка Volkswagen Polo, передвигающаяся по встречке.

Источник: Sputnik.md

По данным правоохранительных органов, столкновение произошло лоб в лоб. В результате ДТП 31-летний водитель легковой машины — житель села Реча — погиб на месте, а его пассажир получил ранение в область шеи. В полиции сообщили, что ни погибший мужчина, ни пассажир Volkswagen Polo не были пристегнуты ремнями безопасности.

«С сожалением констатируем, что некоторые водители продолжают игнорировать и не соблюдать правила дорожного движения. Некоторые продолжают не пристегивать ремень безопасности, когда садятся за руль», — отмечено в сообщении полиции.

Полиция сопроводила эту информацию фотографиями, на которых запечатлены ужасные последствия этого ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Железная дорога Молдовы сделала важное заявление о пассажирском поезде
Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева
Пилота Су-25 представили к званию Героя России посмертно
Московского прокурора наказали за хамскую езду на мамином Hummer
Самый богатый китаец признал бесполезность денег
Турецкий БТР взорвали выстрелом из советского «Фагота»
Добавки не будет. Насколько мало нужно есть?
Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Спорт
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места Хоккейная сборная России улетела на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь