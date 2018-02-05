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17:24 (мск), источник: Водитель Петербурга

ДТП на Московском шоссе: фура в кювете и «паровоз» за «Дефендером»

Несколько аварий произошло сегодня на Московском шоссе.

У поворота на Славянку пикап и фура вылетели в кювет, сообщает Сергей очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

«А на противоположной стороне ещё одна фура. Видно, пикап попал между двух фур, бегают спасатели. Пробища в обе стороны», — добавляет Елена.

А около поворота на Колпинское шоссе «Дефендер» собрал паровоз из трёх машин, перекрыв средний ряд.

«Я в нём сижу сейчас, — пишет Уинстон из “Дефендера”. — Уходили от одного ДТП и зацепили 14-ю. Ну, а та уже стала собирать попутки».

Обстоятельства ДТП выясняются.

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