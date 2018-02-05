Более 280 нижегородцев получили травмы из-за гололеда
Среди пострадавших тринадцать детей.
Среди пострадавших тринадцать детей.
В минувшие выходные в Нижегородскую область пришла оттепель с дождями и аномально высокой температурой,
По данным регионального минздрава,
— Случаев травм, полученных в результате падений наростов льда с крыш зданий, не зарегистрировано, — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Нижегородской области похолодает до -15 градусов,
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