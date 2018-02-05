Более 280 нижегородцев получили травмы из-за гололеда

В минувшие выходные в Нижегородскую область пришла оттепель с дождями и аномально высокой температурой, из-за чего на дорогах и тротуарах образовалось настоящее наводнение. При этом под водой оставался лед, что делало передвижение нижегородцев настоящим испытанием, которое, увы, не всем оказалось по плечу.

По данным регионального минздрава, 3—4 февраля в травмпункты и больницы обратился 281 человек с травмами, полученными при падении на скользких дорогах, из них 13 детей. Тринадцати взрослым потребовалась госпитализация.

— Случаев травм, полученных в результате падений наростов льда с крыш зданий, не зарегистрировано, — подчеркнули в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.