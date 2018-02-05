В Татарстане под снежной лавиной погиб 15-летний подросток
Казань. 5 февраля.
Казань. 5 февраля.
Инцидент произошел в понедельник днем в овраге на улице Пушкина в деревне Данауровка Чистопольского района республики.
Как выяснилось из опроса одноклассников погибшего, ребята гуляли вдоль оврага. В
«Двое ребят спустились вниз и стали откапывать своего друга. А третий побежал в деревню за взрослыми и мамой пострадавшего мальчика. Но мальчики нашли его не сразу, поэтому он уже не дышал», — говорится в
Прибежавшая мама мальчика позвонила в службу 112 и в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка.
Как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник руководителя
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