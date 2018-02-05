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17:40 (мск), источник: Интерфакс

В Татарстане под снежной лавиной погиб 15-летний подросток

Казань. 5 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Снежная лавина сошла в овраге в Чистопольском районе Татарстана и накрыла 15-летнего подростка, мальчик погиб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел в понедельник днем в овраге на улице Пушкина в деревне Данауровка Чистопольского района республики.

Как выяснилось из опроса одноклассников погибшего, ребята гуляли вдоль оврага. В какой-то момент их друг оступился и стал падать вниз, на дно оврага. В этот момент за ним покатился снеговой вал, и мальчика засыпало снегом.

«Двое ребят спустились вниз и стали откапывать своего друга. А третий побежал в деревню за взрослыми и мамой пострадавшего мальчика. Но мальчики нашли его не сразу, поэтому он уже не дышал», — говорится в пресс-релизе.

Прибежавшая мама мальчика позвонила в службу 112 и в скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть подростка.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» старший помощник руководителя пресс-службы следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, по данному факту организована доследственная проверка.

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