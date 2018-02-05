Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
Крупнейшее исследование вреда излучения сотовых не оправдало надежд
Что делать, если у школьника обнаружили вшей?
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
«Матерь всех «пузырей»Криптовалюта продолжает дешеветь. Биткоин пал?
Федор Бондарчук: «Я вам ничего не скажу»
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
СМИ: сотрудники ГИБДД задержали Алексея Панина
Глумившийся над гибелью пилота РФ украинец погиб
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
Дженнифер Лопез выступила на Супербоуле в «хищном» наряде
54-летняя жена Маликова комментирует критику в Сети - СМИ
СМИ: 41-летняя Маликова выглядит ровесницей сына
Учительница Путина завещала России свою квартиру в Израиле
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
10Пре-карнавал в Рио
17:46 (мск), источник: БЕЛТА

Главный инженер МЗКТ задержан за взятку

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за получение взятки задержали главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей», сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

Источник: БЕЛТА
Читайте также
СК завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ

Как проинформировали в МВД, «должностное лицо подозревается в получении взятки в особо крупном размере».

Во время следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что на протяжении 2012−2015 годов при реализации программы техперевооружения главный инженер завода оказывал преступное содействие представителям иностранной коммерческой структуры.

«За возможность осуществления поставки для нужд предприятия оборудования стоимостью более $20 млн мужчина получил от них взятку в размере $70 тыс.», — отметили в милицейском ведомстве.

Главное следственное управление Следственного комитета по данному факту возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК. Санкция этой статьи предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Собчак поделилась фото со свадьбы пятилетнюю годовщину
Сбитень с корицей
Пилота Су-25 представили к званию Героя России посмертно
Московского прокурора наказали за хамскую езду на мамином Hummer
Самый богатый китаец признал бесполезность денег
Турецкий БТР взорвали выстрелом из советского «Фагота»
Добавки не будет. Насколько мало нужно есть?
Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Спорт
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места Хоккейная сборная России улетела на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь