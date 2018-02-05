Главный инженер МЗКТ задержан за взятку
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД за получение взятки задержали главного инженера ОАО «Минский завод колесных тягачей», сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.
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