Главный инженер МЗКТ задержан за взятку

Источник: БЕЛТА

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Как проинформировали в МВД, «должностное лицо подозревается в получении взятки в особо крупном размере».

Во время следственно-оперативных мероприятий правоохранители установили, что на протяжении 2012−2015 годов при реализации программы техперевооружения главный инженер завода оказывал преступное содействие представителям иностранной коммерческой структуры.

«За возможность осуществления поставки для нужд предприятия оборудования стоимостью более $20 млн мужчина получил от них взятку в размере $70 тыс.», — отметили в милицейском ведомстве.