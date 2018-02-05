Три пробоины, негодный груз и ремонт судна: в МЧС рассказали о ситуации с «Бергом»

При обследовании подводной части правого и левого бортов, а также кормы и носа судна водолазы обнаружили пробоины, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе крымского главка МЧС России.

«В результате водолазного обследования выявлено три пробоины, размеры которых составляют около 70×80 см каждая. Кроме того, на днище сухогруза обнаружены повреждения двух латок, имеющие болтовые крепления. Груз, находящий на борту судна, пришел в негодность», — рассказали в МЧС.

Специалисты провели работы по герметизации машинного отделения и откачке воды из доступных отсеков. Для подъема кормовой части для дальнейшего ремонта и откачки нефтепродуктов проводится передвижка сухогруза к берегу при помощи буксира «Пенай» на расстояние около двух метров, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

«Специалисты приступили к ремонту данных повреждений: заделка трещин и швов, герметизация надстройка балластного танка. Установлены пластыри на пробоины третьего балластного танка, загерметизированны замерные клапаны 4-го и 5-го балластных танков, заглушены 6 колонок вентиляции надстройки, задраены помещения надстройки. Откачано суммарное количество воды 18000 кубометров», — отметили в МЧС.

«В районе ЧП налажена тесная связь с задействованными в ликвидации службами и министерствами, работу по координированию осуществляют специалисты ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Крым, — подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов. — Спасатели будут оказывать содействие до тех пор, пока в этом будет необходимость».