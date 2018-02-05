Полиция подтвердила, что при взрыве газа в ЖК «Бутово-Парк» пострадали четыре человека

«При проведении работ в доме произошел взрыв газового баллона. В настоящее время госпитализированы четыре человека», — сообщили в ведомстве. На месте работают сотрудники полиции, СК и МЧС, выясняются все обстоятельства инцидента.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EYI-633_xV0?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее о четырех пострадавших сообщалось со ссылкой на источник.

В пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России сообщили, что эвакуация из дома не проводилась. «Все жильцы покинули квартиры самостоятельно и находятся на улице. В квартиры их не пускают, так как идет обследование дома», — отметили в ЦРЦ.