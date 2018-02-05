Снег «насыпал» Петербургу специфических аварий
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Как передаёт отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, к 13 часам было зарегистрировано 672 заявки о ДТП в Петербурге. Это примерно вдвое больше аналогичного показателя за понедельник, 29 января.
В частности, сегодня много ДТП со спецтранспортом: снегоуборочной техникой, полицией, «скорой». Очевидцы сообщали сразу о трёх авариях с участием автомобилей марки «Порше».
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