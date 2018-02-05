Популярного блогера нашли мертвым в квартире в Тирасполе

Источник: Publika.md

По ее словам, Кирияка ударили ножом в спину.

«Тебя больше нет с нами, и тебе вонзили в спину нож, в буквальном смысле. Я тебя очень люблю и надеюсь, что ты наконец-то счастлив», — написала Кира Кирияк.

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В комментариях один из пользователей опубликовал данные, которые, как он утверждает, являются полицейской сводкой. Согласно его информации, труп блогера с многочисленными ножевыми ранениями был найден на полу в ванной комнате 1 февраля 2018 года. Официального подтверждения этих данных нет.

Супруга Михаила предпочла не раскрывать догадки по поводу причины убийства. Профиль Кирияка неактивен с 29 января, пишет Лента.ру.