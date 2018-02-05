В Перми задержан экс-депутат Владимир Нелюбин

Как сообщил «Новостям Перми» собственный источник в правоохранительных органах, Владимир Нелюбин задержан пермскими следователями по уголовному делу, возбужденному в Москве и расследующемуся Главным следственным управлением РФ. Задержание произошло по статье 100 УПК и в ближайшие 48 часов суд примет решение о мере пресечения в отношении Нелюбина.



Напомним, в марте 2015 года — вскоре после банкротства ОАО АКБ «Экопромбанка», где бизнесмен и экс-депутат краевого ЗС был членом правления — Владимир Нелюбин досрочно сложил депутатские полномочия и уехал из Перми в Ростов-на-Дону. Там 28 декабря 2016 года суд признал его банкротом. Вернулся в Пермь Нелюбин весной 2017 года и проходил свидетелем в двух процессах — по «Экопромбанку» и преднамеренному банкротству завода «Элиз». Связано ли задержание с каким-то из этих дел, пока не известно.