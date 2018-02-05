В Перми задержан экс-депутат Владимир Нелюбин
В рамках расследования уголовного дела на 48 часов задержан совладелец обанкротившегося «Экомпробанка» Владимир Нелюбин.
В рамках расследования уголовного дела на 48 часов задержан совладелец обанкротившегося «Экомпробанка» Владимир Нелюбин.
Как сообщил «Новостям Перми» собственный источник в правоохранительных органах, Владимир Нелюбин задержан пермскими следователями по уголовному делу, возбужденному в Москве и расследующемуся Главным следственным управлением РФ. Задержание произошло по статье 100 УПК и в ближайшие 48 часов суд примет решение о мере пресечения в отношении Нелюбина.
Напомним, в марте 2015 года — вскоре после банкротства ОАО АКБ «Экопромбанка», где бизнесмен и
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