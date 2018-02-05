В Глуске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 4 февраля на перекрестке ул. Кирова и Гастелло райцентра. «22-летний местный житель, управляя “Ауди-100”, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГАИ.