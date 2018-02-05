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21:33 (мск), источник: БЕЛТА

В Глуске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глуске легковушка под управлением нетрезвого водителя вылетела на тротуар и сбила двух 17-летних пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Источник: БЕЛТА

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 4 февраля на перекрестке ул. Кирова и Гастелло райцентра. «22-летний местный житель, управляя “Ауди-100”, не учел погодные и дорожные условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, затем на тротуар, где совершил наезд на двух пешеходов. Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в ГАИ.

Пешеходы госпитализированы с травмами. По факту ДТП проводится проверка.

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