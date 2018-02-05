В Глуске легковушка вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов
5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Глуске легковушка под управлением нетрезвого водителя вылетела на тротуар и сбила двух 17-летних пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.
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