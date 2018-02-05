Нефтяное пятно появилось на Иртыше в ВКО

Происшествие произошло 2 февраля. В центр экологической безопасности поступил сигнал о появлении на Иртыше маслянистого пятна.

В тот же день работники центра и сотрудники департамента взяли пробы с поверхности воды. Результаты экспертизы показали предельно допустимую концентрацию нефтепродуктов в воде в 60 раз. Выше по течению предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в воде в 14 раз.

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Директор ТОО «Центр экологической безопасности» Геннадий Корешков высказал предположение о том, что нефтепродукты могли попасть в реку из района причала.

«Недалеко находится заправочная станция. Если она была бы источником, то нефтепродукты продолжали бы попадать в реку. Сейчас никаких следов не видно. Чуть выше стоят плавучие средства для перевозки песка. Они тоже могли стать источником маслянистого пятна. Но никто не мог специально вылить в воду нефтепродукты», — говорит Геннадий Корешков.

Выяснением всех обстоятельств дела занимается департамент экологии области.