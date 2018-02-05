Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
ВОЗ: нижнего порога безопасного употребления алкоголя не установлено
11-летний сын Евгения Плющенко растет его копией
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
«Матерь всех «пузырей»Криптовалюта продолжает дешеветь. Биткоин пал?
Федор Бондарчук: «Я вам ничего не скажу»
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
На Украине погиб волонтер, поглумившийся над гибелью пилота РФ
СМИ о работе спецназа в районе, где сбили Су-25 РФ
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Юлия Барановская зажгла на годовщине свадьбы друзей
54-летняя жена Маликова комментирует критику в Сети - СМИ
СМИ: 41-летняя Маликова выглядит ровесницей сына
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
10Пре-карнавал в Рио
22:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Новосибирец погиб под снежными лавинами на Кузбасе

Следственный комитет сейчас проверку по факту гибели мужчины.

40-летний новосибирец погиб во время фрирайда — спуска на лыжах и сноубордах по необорудованным склонам в Кемеровской области.

Известно, что компания из пяти мужчин договорилась через соцсети совместно провести активный отдых в Междуреченске. Второго февраля они остановились в зимнике, а также поставили свои палатки, после чего поднялись на гору и съехали вниз на сноубордах и лыжах обратно к палаткам. На следующее утро у них был такой же план, но что-то пошло совсем не так, как они ожидали…

Около 13:00 мужчины начали спуск по очереди, у каждого при себе была рация. Первым пошёл 40-летний новосибирец: он проехал десять метров по горе, после чего упал и тут же сошла лавина. Его компания начала поиски пострадавшего с помощью приборов, но когда они его обнаружили — новосибирец был уже мертв.

Следственный комитет по Кемеровской области проводит проверку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Павлу Дурову приписали роман с блогером Машей Троцко
Алла Пугачева станцевала в мини на юбилее друга
Пилота Су-25 представили к званию Героя России посмертно
Московского прокурора наказали за хамскую езду на мамином Hummer
Самый богатый китаец признал бесполезность денег
Турецкий БТР взорвали выстрелом из советского «Фагота»
Добавки не будет. Насколько мало нужно есть?
Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Спорт
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места Хоккейная сборная России улетела на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь