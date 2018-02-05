Новосибирец погиб под снежными лавинами на Кузбасе

40-летний новосибирец погиб во время фрирайда — спуска на лыжах и сноубордах по необорудованным склонам в Кемеровской области.

Известно, что компания из пяти мужчин договорилась через соцсети совместно провести активный отдых в Междуреченске. Второго февраля они остановились в зимнике, а также поставили свои палатки, после чего поднялись на гору и съехали вниз на сноубордах и лыжах обратно к палаткам. На следующее утро у них был такой же план, но что-то пошло совсем не так, как они ожидали…

Около 13:00 мужчины начали спуск по очереди, у каждого при себе была рация. Первым пошёл 40-летний новосибирец: он проехал десять метров по горе, после чего упал и тут же сошла лавина. Его компания начала поиски пострадавшего с помощью приборов, но когда они его обнаружили — новосибирец был уже мертв.