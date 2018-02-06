Появились фото из разрушенной взрывом квартиры на Димитрова в Самаре

Источник: samadm.ru

В понедельник, 5 февраля, в доме № 110 на улице Георгия Димитрова в Самаре при проведении ремонтных работ в одной из двухуровневых квартир, расположенных на 16 и 17 этажах, взорвались газовые баллоны. На место происшествия выезжали все оперативные службы, а также глава города Елена Лапушкина.

Специально созданная комиссия по устранению последствий ЧП провела первичное обследование многоэтажки и пришла к выводу, что несущие конструкции здания не пострадали. Повреждений инженерных коммуникаций также не было выявлено.

«В настоящее время дом полностью обеспечен энергоресурсами. Однако окончательное заключение эксперты смогут дать после более тщательного изучения ситуации. На время проведения работ жителей дома эвакуировали и разместили во временном пункте пребывания, расположенном в школе № 43. В пункте были организованы места отдыха и обеспечено горячее питание», — рассказали в администрации города.

Отметим, что в результате случившегося пострадали трое рабочих, которые проводили ремонт в квартире. На данный момент известно, что двоих из них госпитализировали с ожогами третьей степени в больницу имени Пирогова.